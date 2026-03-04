Supply Quality Manager
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
På Saab arbetar vi med avancerad teknik i samhällsviktiga system - där kvalitet är avgörande i varje led.
Nu söker vi en Supplier Quality Manager med tydligt fokus på leverantörer och extern kvalitetssäkring.
Din roll
I rollen som Supplier Quality Manager ansvarar du för kvalitetssäkring och utveckling av våra leverantörer. Du arbetar tidigt i inköps- och utvecklingsprocessen och säkerställer att inköpta artiklar, material och delsystem uppfyller Saabs högt ställda krav.
Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer i Sverige och Europa och passar dig som trivs med att kombinera teknik, kvalitet och relationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Säkerställa att Saabs inköpsstrategi, policyer och processer efterlevs
* Ansvara för kvalitetskrav i RFQ:er, avtal och inköpsorder
* Delta i leverantörsval och inköpsförberedande arbete
* Följa upp och analysera leverantörernas kvalitetsutfall
* Initiera och leda leverantörsförbättringsprogram
* Hantera reklamationer av avvikande material och säkerställa korrigerande åtgärder
* Upprätta och underhålla kontrollplaner och kvalitetsomfattningar
* Samarbeta med interna kvalitets- och inköpsfunktioner
* Resor förekommer frekvent inom Sverige och regelbundet inom Europa
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, men i kombination med det tror vi att du har något eller några av följande punkter:
* Civil- eller högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna i leverantörsled eller inköpsnära roller
* God kunskap inom kvalitetsverktyg och metoder såsom rotorsaksanalys, riskanalys, kapabilitetsanalys och 8D
* Strukturerad, analytisk och trygg i att driva frågor självständigt
* Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med externa parter
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Observer att vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden går ut. Välkommen med din ansökan!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
