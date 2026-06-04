Ingenjör till provverksamhet inom elmiljö
Försvarets Materielverk (FMV) / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-06-04
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Är du ingenjör med erfarenhet av provverksamhet? Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som provingenjör får du en central roll i att planera, genomföra och analysera provverksamhet inom området elmiljö, samtidigt som du bidrar till att stärka verksamhetens tekniska förmåga och utveckling. Du blir en del av ett kunskapstungt team där ni tillsammans driver provuppdrag framåt i nära samarbete med testpiloter, flygtekniker, chefsprovingenjörer, konstruktörer, Försvarsmakten och industrin.
Rollen innebär ansvar för hela provkedjan – från planering och framtagning av provprogram till genomförande, analys av provdata och rapportering av resultat. Du leder provteam i tilldelade uppdrag och ansvarar för aktiviteter som resursbeställning, briefing och debriefing av provflygare samt teknisk analys och avrapportering.
Som provingenjör får du arbeta med hela kedjan från behov till världsledande teknik. Du stöttar även projektledning vid konceptarbete, kravställning och granskningar av provobjekt. Rollen passar dig som trivs i en projektorienterad miljö där samarbete, eget ansvar och förmågan att driva arbetet framåt är avgörande för att nå resultat.
Tjänsten är placerad i Linköping. Inrikes och utrikes tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är civil-, högskole- eller försvarsmaktsingenjör med relevant teknisk inriktning alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du behöver ha aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom något av områdena elmiljö/EMC, elteknik, mikrovågsteknik, radioteknik eller mätteknik. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i projektform eller att genomföra provverksamhet. Likaså gällande erfarenhet från prov enligt MIL-STD 461 och RTCA DO160 eller likvärdiga EMC standarder. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda provverksamhet eller har lett ett provteam för en specifik teknisk uppgift. Önskvärt men inget krav är aktuell och relevant erfarenhet av Försvarsmaktens och/eller FMV:s verksamhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Är självgående och tar ansvar för din uppgift samt har även god förmåga att leda andra. Du samarbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser utmanande situationer på ett konstruktivt sätt. Viktigt är även att du är en person som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt. Inom verksamhetsområdet kommer du att tillhöra Test och evaluering (T&E) Luft som verkar inom flygarenan. Det innebär arbete med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom Gripen och helikoptrar. Även andra militära plattformar kan komma att bli aktuella. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Malin Norman via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Markus Carlén på markus.carlen@fmv.se
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9948427