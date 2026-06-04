Lead Industrialization Project Manager
Quest Consulting Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-04
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Industrialization Project Manager som ansvarar för att säkerställa industrialiseringen av nya produktintroduktioner genom att se till att tillverkningskraven uppfylls. Rollen innebär att leda leveranser från tillverkningsorganisationen i komplexa och verksamhetskritiska projekt i en global miljö.
Du kommer att samordna aktiviteter mellan olika anläggningar, leda ett tvärfunktionellt team, stödja projektets milstolpar samt rapportera projektets framdrift i beslutsforum. Rollen kräver stark kommunikativ, koordinerande och organisatorisk förmåga samt ett proaktivt och samarbetsinriktat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
PMP-certifiering eller motsvarande certifiering
Flera års erfarenhet av projektledning
Genomförda utbildningar inom ledarskap, kommunikation och projektledning
Akademisk examen på universitetsnivå, civilingenjörsexamen (MSc) eller motsvarande utbildningsbakgrund.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Göteborg (visa karta
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172 65 GÖTEBORG Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9948451