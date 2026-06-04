Platschef - SGD Örebro
Human Solutions AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-06-04
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Vill du vara med och bygga upp en helt ny SGD-anläggning i Örebro från grunden – och arbeta med marknadens starkaste varumärken inom golv och keramik?
Är du en driven och affärsorienterad person som vill vara med och etablera vår nya verksamhet? Brinner du för ledarskap, affär och utveckling, och har erfarenhet från bygg- eller golvbranschen? Då kan detta vara din nästa utmaning. Publiceringsdatum2026-06-04Företaget
SGD's breda kunderbjudande förenklar professionella hantverkares tillgång till ett omfattande utbud av produkter direkt riktade mot eller relaterade till hantverkstjänster inom golv, vägg, bygg och plattsättning. Hos oss hittar professionella hantverkare vinylgolv, linoleumgolv, trägolv, laminatgolv, keramik, textilgolv, verktyg och maskiner – allt för att kunna utföra sitt dagliga arbete.
Lokalt sortiment, hög servicenivå, stark lokal närvaro och snabba leveranser är något vi är stolta över. Hos oss blir du snabbt en i gänget och följer med på vår utvecklingsresa. Region Norr är en del av SGD som finns över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi gör det enklare att vara proffs helt enkelt! Arbetsuppgifter
Vi söker en platschef som vill ta ett helhetsansvar för att etablera, driva och utveckla en ny anläggning inom SGD. Rollen är operativ och innebär att du leder uppstarten, skapar effektiva flöden och säkerställer en kundorienterad och lönsam verksamhet. Du har ett nära samarbete med regionchef och ansvarar för att bygga upp en stabil och välfungerande drift från start.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Operativt ansvar för lagerverksamheten från order till leverans
Personalansvar för lokal personal
Säkerställa att lagar, rutiner och säkerhetsföreskrifter följs
Ansvar för utrustning såsom truckar och lastbilar
Driva kundnöjdhet och bidra till utveckling av affären
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är en tydlig och närvarande ledare med god struktur och starkt driv. Du är affärsmässig, engagerad och har lätt för att bygga relationer. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera ledarskap, utveckling och kundfokus. Kvalifikationer
God vana av Microsoft Office-paket och ERP-miljö
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande, dock inte ett krav, om du har erfarenhet från golv- och/eller byggnadsbranschen
VI ERBJUDER
En tjänst med stort eget ansvar och många goa kollegor ifrån norr till söder hos ett starkt växande grossistföretag inom golvbranschen i Sverige. Vår breda kompetens, vår servicenivå och våra snabba leveranser är något som vi är extra stolta över och där vi ser att du blir en viktig del. Hos oss blir du en i gänget, du får var med på vår utvecklingsresa men det finns också en förväntan om att du "kavlar upp ärmarna" och levererar samt anammar våra värdeord Skärpta, Genuina och Drivna!
Varmt välkommen till oss!
Anställningen är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Vi har kollektivavtal. Arbetsorten är Örebro, tjänsten är på heltid och tilltänkt startdatum är den 1 september 2026
Sista ansökningsdag är den 26/7, men vänta inte med din ansökan då urval sker löpande.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Regionchef Mitt, Michail Giannouglou 070-497 13 46
mailto:michail.giannouglou@sgd.se
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/
Boställsvägen 10 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Human Solutions Jobbnummer
9948450