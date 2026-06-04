Projektledare Kommunikation & Data Links - Gripen
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-04
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din Roll
Vill du vara med och forma framtidens taktiska kommunikationslösningar för några av världens mest avancerade flyg- och markplattformar? I rollen som teknisk projektledare inom BU Gripen E/F Data Links & Communications blir du en nyckelspelare i utvecklingen av säkra och taktiskt avgörande datanätverk för Gripen och andra plattformar.
Du leder arbetet med hur flygplan kommunicerar med varandra - från tal till avancerad datakommunikation - och bidrar till att skapa en robust taktisk förmåga genom nätverk i komplexa och krävande miljöer. Rollen innebär ett helhetsansvar där du arbetar i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara, med fokus på flygsäkerhetskritiska och taktiska funktioner.
Sektionen består av cirka 30 medarbetare organiserade i mindre, multifunktionella team som tillsammans täcker hela utvecklingskedjan. Arbetet sträcker sig från tidiga koncept och kravställning, via upphandling och implementation, till verifiering i flygsimulatorer och stöd vid flygprov. Som teknisk projektledare ansvarar du för att hålla ihop hela produktkedjan och säkerställa att projekten drivs effektivt, enligt plan och inom satta tidsramar.
Du har en central samordnande roll mellan team, intressenter och leverantörer, där tydlig kommunikation och struktur är avgörande. Du leder med engagemang och tillit, skapar gemensamt fokus och bidrar till ett starkt samarbete i teamet.
I rollen ingår bland annat att:
Leda och samordna projekt, resurser och utvecklingsaktiviteter
Driva konceptutveckling samt leda kravinsamling och systemdesign
Ansvara för inköp av utrustning och samarbete med leverantörer
Följa upp implementation, samt delta i analys och felsökning i flygsimulatorer och vid flygprov
Säkerställa verifiering och leverans av funktioner och system
Delta i internationellt samarbete, med möjlighet till utlandsresor för projektstöd och verifiering
Din Profil
Vi söker dig som har en relevant teknisk utbildning, exempelvis inom teknisk fysik, datateknik eller motsvarande, och som har erfarenhet av att leda komplexa tekniska projekt. Du är van att arbeta tvärfunktionellt och har en dokumenterad förmåga att driva projekt framåt tillsammans med specialister inom olika teknikområden.
Du har erfarenhet av systemering och integration av avancerade system där både hård- och mjukvara ingår, och du känner dig trygg i rollen som teknisk ledare. Eftersom arbetet sker i en internationell kontext har du mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du ett strukturerat och metodiskt arbetssätt, med god förmåga att prioritera och behålla helhetsperspektivet även när tempot är högt. Du tar ansvar, agerar proaktivt och behåller lugnet även i pressade situationer. Förändring ser du som en naturlig del av utveckling och du leder teamet tryggt genom dessa.
Noggrannhet och kvalitet är en självklarhet för dig, särskilt när det gäller utveckling av säkerhetskritiska system. Du trivs i en ledande roll där du både driver leverans och stödjer, coachar och motiverar teamet till att arbeta smartare och mer effektivt.
Som person är du kommunikativ, tydlig och lyhörd, med förmåga att anpassa ditt ledarskap och din kommunikation efter mottagare och situation. Du har ett genuint intresse för att förbättra arbetssätt, verktyg och samarbeten - och en stark drivkraft att leda tekniskt avancerade projekt hela vägen till framgång.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB kajsa.folkeson@saabgroup.com Jobbnummer
9948434