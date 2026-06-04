Senior projektledare - Securitas Technology Stockholm
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2026-06-04
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Securitas Technology – See a different world
Securitas Technology står inför en mycket spännande tillväxtresa i Stockholm. Med anledning av det behöver vi förstärka vårt team med en senior projektledare som kommer att ta ansvar för några av våra mest komplexa projekt.
📍 Placeringsort: Stockholm. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Vad kommer du att ansvara för?
Som Senior Projektledare kommer du framförallt att arbeta i våra största och mest omfattande projekt. Du leder egna projekt av olika karaktär och agerar huvudprojektledare i större komplexa projekt. Våra kunder vänder sig till oss för att få en säkerhetsteknisk lösning utöver det vanliga, därför ställer det höga krav på oss att leverera den bästa lösningen.
I ditt dagliga arbete som projektledare:
Granskning av kundanbud/förfrågningar för sammanställning av vad som krävs av kommande leveransprojekt.
Arbete med komplexa säkerhetsprojekt mot myndigheter, kommuner och företag.
Aktivt delta i utveckling av processer och rutiner inom projektledning samt spridning av best practise.
Bidra till introduktionen nya projektledare och agera föredöme vad gäller projektmetodik.
Ekonomisk uppföljning och resultatansvar. Du är med och skapar kalkylen och ska se till att den hålls under projektets gång.
Du är med och planerar arbetet tillsammans med tekniker, säljare och systemspecialister och avgör ifall det krävs eventuella underentreprenörer.
Vi söker dig som:
För att lyckas i rollen som Senior Projektledare tror vi att du har minst 5 års erfarenhet av projektledning från en installations- eller tekniskt komplex affär. Kunskaper inom säkerhetsteknik eller närliggande bransch är ett krav. Har du även erfarenhet av leda projektteam är det toppen. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Tidigare egen erfarenhet av att driva stora projekt
IT-orienterad med erfarenhet av tekniska projekt
Erfarenhet av tidsplansarbete samt av MS project
Mycket goda kunskaper i projektmetodik och projektekonomi
Mycket goda kunskaper i entreprenadjuridik samt BAS-P och BAS-U.
Fullgjord gymnasieutbildning samt B-körkort
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska i tal och skrift
Vem är du?
Rollen kräver ett lösningsorienterat förhållningssätt, god struktur och prioriterings-förmåga, samt förmåga att tänka utanför boxen. Du är resultatorienterad, prestigelös och ansvarstagande, samt värdesätter att bygga relationer såväl internt som externt. För att axla rollen behöver du även vara kommunikativ och ha en genuin vilja att bidra och dela med dig av din erfarenhet och kompetens.
Vi erbjuder dig
En utvecklande tjänst i ett av världen största säkerhetsföretag
Mycket goda utvecklingsmöjligheter
En viktig och spännande tjänst i ett bolag som går extremt bra
Ett mycket positivt arbetsklimat
Bra anställningsvillkor och förmåner
Att få möjlighet att arbeta med de senaste och bästa tekniska lösningar inom säkerhet
Securitas Technology – See a different world 🌍
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare – tillsammans.
Ansök redan idag genom att klicka på "Ansök". Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Frågor? 📩 Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Mikael Tiwepil
📧 mikael.tiwepil@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Andersson
📧sara.andersson@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen)
📧 christer.persson@securitas.com
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology https://www.securitastechnology.com/sv/mot-vara-medarbetare.
Ansök idag – och See a different world 💜 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737)
112 18 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Technology AB Jobbnummer
9948429