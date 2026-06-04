IT-arkitekt till Avdelningen för digitalisering och IT
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Är du driven, engagerad, vill vara med och skapa förbättring med modern teknologi och samtidigt utvecklas i en spännande miljö? Bra! Då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Avdelningen för digitalisering och IT är Örebro universitets stöd i IT-frågor och arbetar för att vi ska ha en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Med IT-miljö avses dels arbetsplats för personal och studenter, teknisk infrastruktur, dels effektivt IT-stöd till utbildning och forskning. Avdelningen för digitalisering och IT ansvarar för både operativ och administrativ IT och ger support till samtliga anställda vid universitetet samt i viss mån till studenter. Avdelningen består av ca 45 medarbetare fördelade inom enheterna IT-service, Drift Infrastruktur och Systemutveckling samt Digital styrning och utveckling. Denna tjänst är placerad inom enheten Drift Infrastruktur och Systemutveckling.
Just nu befinner sig Avdelningen för digitalisering och IT i en viktig förflyttning. Vi utvecklar universitetets digitala infrastruktur från traditionell teknikleverans och datacenterorienterad drift till mer tjänsteorienterade, säkra, automatiserade och verksamhetsnära digitala plattformar.
Inom avdelningen pågår initiativ inom bland annat IAM, klient- och enhetshantering, datacenter, nätverk, identitet, säkerhet, molntjänster, automation och modern plattformsförmåga. Arbetet ska bidra till en hållbar, kostnadseffektiv och framtidssäker IT-miljö som stödjer utbildning, forskning och administration.
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö! IT är ett viktigt stöd och förutsättning för att universitetet ska kunna nå sina mål som ett ledande universitet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en IT-arkitekt med fokus på generell infrastruktur och modern digital plattformsförmåga. Rollen är central i vår förflyttning mot en mer tjänsteorienterad, säker, automatiserad och verksamhetsnära IT-leverans.
Du arbetar både strategiskt och nära genomförandet genom att ta fram arkitekturella vägval, principer, standarder och målbilder för universitetets digitala infrastruktur. Rollen innebär att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar, kravställa interna och externa tjänster samt bidra till modernisering, livscykelhantering och avveckling av teknisk skuld.
Du driver bland annat vårt tekniska arkitekturforum och deltar aktivt i arbetet inom våra tjänsteområden. I rollen samarbetar du tätt med verksamhet, systemtekniker, tjänsteägare, informationssäkerhet, leverantörer och EA-arkitekter. Du fungerar som en brygga mellan verksamhetsbehov, tekniska möjligheter, säkerhetskrav och långsiktig arkitektur. Du bidrar till att lösningar blir hållbara, genomförbara, förvaltningsbara och välförankrade.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap och erfarenhet av:
IT-arkitektur med fokus på generell infrastruktur, datacenter och tekniska helhetslösningar.
Flerårig erfarenhet av arkitekturarbete inom server, lagring, nätverk, identitet, klientplattformar, säkerhet, hybridmiljöer eller molntjänster.
Att ta fram, dokumentera och förankra tekniska vägval, principer, standarder och målbilder för hållbar infrastruktur.
God förståelse för datacenterarkitektur, beroenden mellan plattformar och hur teknikval påverkar drift, säkerhet och långsiktig förvaltning.
Relevant certifiering inom IT-arkitektur, infrastruktur eller molnplattformar är meriterande, exempelvis Microsoft Azure Solutions Architect eller motsvarande. Vi ser även motsvarande arbetslivserfarenhet som likvärdig.
Förmåga att samarbeta i gränslandet mellan arkitektur, teknik, förvaltning och verksamhetsbehov samt bidra i utvecklingen av ett tjänsteområde med ansvar för datacenter.
Som person motiveras du av att arbeta i grupp och kommer särskilt till din rätt när du får utmana med nya tankar och idéer. Du har en förmåga att förstå och omsätta krav och behov till genomförbara lösningar. Du motiveras av att arbeta i tekniska implementationsprojekt, arbetar strukturerat och har god förmåga att självständigt planera din arbetsdag.
Dokumenterade ledaregenskaper och förmåga att skapa riktning, samordning och förtroende är meriterande, eftersom rollen på sikt förväntas kunna kliva in som tjänsteområdesansvarig för datacenter.
Arbetet är i hög grad serviceinriktat, merparten av arbetet sker i nära samverkan med kollegor och användare. Vi söker dig som vill vidareutvecklas och drivs av nya utmaningar. Du är ambitiös, strukturerad, ansvarstagande, kvalitetsmedveten och en öppen samt lyhörd person som har förmågan att kommunicera kring problem och lösningar. Det är viktigt att du har ett lösningsfokuserat helhetsperspektiv på den verksamhet vi bedriver. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Information
Anställningen är 100 % och tillsvidare, med tillträdesdag enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Towe Johansson 019-30 10 74, e-post: towe.johansson@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som IT-arkitekt med fokus på generell infrastruktur
Komplett CV
Kopior av relevanta betyg/intyg
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-06-18. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03888/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Enhetschef
Towe Johansson towe.johansson@oru.se +4619301074 Jobbnummer
9948417