Analytics coordinator till företag i Joneserd
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-04
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Vill du vara med och skapa struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt kring data i en global organisation? Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i en central roll där du driver utvecklingen av dataprocesser som stärker verksamheten i deras olika affärssystem. Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Är du nyutexaminerad inom systemvetenskap eller likställt, har en social ordra och gillar att ta egna initiativ? Då är denna möjlighet för dig.Vi söker nu en person för ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund i Jonsered. I rollen kommer du att ansvara för att definiera, förbättra och implementera dataprocesser som säkerställer hög datakvalitet och effektiva arbetssätt genom hela organisationen.
Du blir en viktig länk mellan verksamheten, IT och datafunktioner och arbetar för att skapa enhetliga processer som stödjer affärsbeslut, operativ verksamhet och digital utveckling.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start i augusti 2026 och löper initialt till augusti 2028.
Du erbjuds
Ett långsiktigt konsultuppdrag i en internationell industrikoncern där du får stora möjligheter att driva förbättringsinitiativ.
Möjlighet att kickstarta din karriär inom ett område i ständig utveckling
Arbeta operativt kombinerat med strategiskt i en roll med seniora kollegorDina arbetsuppgifter
Definiera och dokumentera dataprocesser från start till mål inom ditt ansvarsområde.
Standardisera hur data skapas, valideras och underhålls mellan olika team.
Omvandla verksamhetens behov till tydliga och praktiskt användbara processer.
Identifiera grundorsaker till datakvalitetsproblem och driva förbättringsåtgärder.
Säkerställa att processerna stödjer konsekvent och högkvalitativ data i olika system.
Driva kontinuerliga förbättringar för att effektivisera arbetssätt och minska fel.
Säkerställa att processer följer etablerade riktlinjer, standarder och governance-modeller.
Leda implementeringen av nya eller uppdaterade processer.
Kommunicera förändringar och stötta verksamheten i införandet av nya arbetssätt.
Samarbeta nära verksamhet, IT och dataorganisation för att skapa gemensamma arbetssätt.
Vi söker dig som
Är nyutexaminerad inom systemvetenskap eller likställt
Besitter nyfikenhet på processutveckling och processdesign ur ett end-to-end-perspektiv.
Stark analytisk förmåga för att identifiera grundorsaker till komplexa problem.
God förmåga att kommunicera och anpassa budskap till olika målgrupper.
Har ett inre driv och gärna tar egna initiativ och ansvar.
Avancerade språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Kunskap om ERP-system såsom SAP.
Erfarenhet av att driva förändringsarbete i större eller komplexa organisationer.
Erfarenhet av PLM-system som Teamcenter.
Erfarenhet av Power BI eller liknande rapporterings- och visualiseringsverktyg.
God förståelse för datastrukturer och informationsflöden mellan olika system.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13QLTZ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9948452