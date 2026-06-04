Produktionschef - Bageri & Konditori
MRC Bemanning AB / Bagarjobb / Halmstad Visa alla bagarjobb i Halmstad
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker en erfaren och engagerad Produktionschef till en väletablerad verksamhet inom bageri och konditori. Du får en central roll med fullt operativt ansvar för produktionen och blir en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög kvalitet, effektiv drift och fortsatt utveckling av verksamheten.
Rollen passar dig som kombinerar starkt ledarskap med gedigen hantverkskunskap inom både bageri och konditori.Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef ansvarar du för den dagliga driften av produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
• Planering och ledning av den dagliga produktionen inom bageri och konditori.
• Produktionsplanering och bemanning utifrån beställningar och säsongsvariationer.
• Personalansvar för ett produktionsteam om ca 8 medarbetare.
• Inköp och kontakt med leverantörer.
• Säkerställande av hög och jämn kvalitet samt efterlevnad av recept och produktionsstandarder.
• Utveckling av nya produkter och vidareutveckling av befintligt sortiment.
• Operativt stöd i produktionen och övriga avdelningar vid behov.
KvalifikationerKrav
• Praktisk kompetens inom både bageri och konditori genom utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet från en ledande produktionsroll inom bageri- och konditoriverksamhet.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
• Möjlighet att arbeta tidiga morgonpass samt vissa helger vid behov.
Meriterande
• Erfarenhet av processförbättringar och effektivisering av produktionsflöden.
• Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal och produktionsuppföljning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett genuint intresse för hantverket.
Du:
• Tar stort eget ansvar och driver verksamheten framåt på ett självständigt sätt.
• Har förmåga att skapa struktur och upprätthålla en hög kvalitetsnivå.
• Är prestigelös och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt.
• Har lätt för att samarbeta och skapa engagemang i teamet.
• Värdesätter kvalitet, yrkesstolthet och långsiktigt utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en stabil och välfungerande verksamhet.
• Möjlighet att påverka och utveckla produktion, rutiner och sortiment.
• En gedigen introduktion och överlämning för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen.
• Ett engagerat team med stark yrkeskompetens och fokus på kvalitet.
• För rätt kandidat som behöver flytta till regionen kan hjälp med bostad erbjudas
Välkommen med din ansökan!. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853381-2036611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MRC Bemanning AB
(org.nr 559376-2742), https://jobb.mrcbemanning.se
Halmstad Centralstation (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Jobbnummer
9948437