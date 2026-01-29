Supply Chain Manager på 75%
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en Supply Chain Manager till vår spännande kund i Göteborg. Rollen är ett konsultuppdrag på 75% med start 13 april 2026 och sträcker sig till 16 oktober 2026.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående person som kan ta ett helhetsansvar för vår kunds inköpsplanering under en föräldraledighet. Rollen kräver både operativ skärpa och ett affärsnära, strategiskt tänk med tydligt fokus på balans mellan tillgänglighet, lager och cashflow.
Uppdraget omfattar inköpsplanering mot flera lagerställen: ett centrallager i Sverige som försörjer flera marknader i norra Europa, samt dotterbolag med egna lager i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Polen. Produktion sker i Kina med cirka fyra månaders total ledtid (produktion + sjöfrakt).
Inköpen baseras på budgetar och löpande uppdaterade prognoser, framtagna i nära dialog med säljorganisationen för respektive marknad. Prognoserna förändras ofta och är sällan helt träffsäkra, vilket kräver förmåga att självständigt analysera utfallet, använda historik och fatta väl avvägda beslut.
Rollen innebär löpande kontakt med fabriker för att säkerställa produktion enligt orderplan, månatlig orderläggning samt kontinuerliga justeringar av befintliga ordrar för att optimera lagernivåer. Cashflow är en kritisk faktor och personen måste ha god förståelse för hur överlager påverkar bolagets likviditet, särskilt i en verksamhet med höga varuvärden. Samtidigt får varubrist aldrig uppstå.
Arbetet är affärsnära och kräver flexibilitet. Exempelvis kan containrar styras om direkt till kund för att driva försäljning, vilket ställer krav på samarbete med sälj, förståelse för bolagets kommersiella fokus och förmåga att se snabba förändringar som möjligheter snarare än problem.
Vem är du?
Vi söker en person som:
Har erfarenhet av inköpsplanering med långa ledtider.
Är van att arbeta mot flera lager och marknader.
Har arbetat tätt tillsammans med sälj och prognosansvariga.
Är bekväm med osäkra prognoser och snabbt ändrade förutsättningar.
Förstår samspelet mellan lager, försäljning och cashflow.
Bidra med utveckling i form av att ifrågasätta, strukturera och förenkla inköpsprocessen.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5541". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Väst AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9711899