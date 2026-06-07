Vill du arbeta i en miljö där prestation och gemenskap står i fokus?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hallsberg Visa alla säljarjobb i Hallsberg
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Hallsberg.
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges största företag inom energi- och teknikbranschen och söker dig som vill utvecklas inom försäljning samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet och har möjlighet att påverka din egen inkomst.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du att representera välkända varumärken på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga kundmöten hjälper du kunder att hitta elavtal och tjänster som passar deras behov.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som tycker om att arbeta med människor och motiveras av att nå uppsatta mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter till utveckling och avancemang inom företaget
En arbetsplats där engagemang belönas
Hos Exaltera Marketing uppmärksammas goda prestationer. Vi arrangerar regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en arbetsplats där man har roligt tillsammans, stöttar varandra och samtidigt arbetar målmedvetet mot framgång.
Vi söker dig som
Är social och kommunikativ
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är din inställning, ambition och vilja att lyckas.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Hallsberg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: hallsberg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
694 34 HALLSBERG Jobbnummer
9951235