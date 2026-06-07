Ta chansen att utvecklas som säljare hos Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Kumla Visa alla säljarjobb i Kumla
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare till vårt team med utgångspunkt från Kumla.
Vi arbetar på uppdrag av etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas inom försäljning, bygga värdefull erfarenhet och ha möjlighet att påverka din egen inkomst.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att möta kunder direkt på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du representerar välkända varumärken och hjälper människor att hitta elavtal och lösningar som passar deras behov.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som gillar att ta initiativ, skapa nya kontakter och arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning och coachning från start
Möjligheter till vidare utveckling inom företaget
En arbetsplats med höga ambitioner
Hos Exaltera Marketing kombinerar vi prestation med arbetsglädje. Genom återkommande säljtävlingar får du möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en miljö där medarbetare inspirerar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt längs vägen.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och social
Har en positiv inställning och stark arbetsmoral
Motiveras av att nå resultat
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt attityd, drivkraft och vilja att lyckas.
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Kumla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: kumla@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
692 32 KUMLA Jobbnummer
9951237