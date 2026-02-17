Supplier Quality Engineer
Randstad AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg
2026-02-17
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Senior SQE till en långsiktig roll hos vår kund!
Ansvarsområden
Ledningssystem: Förvalta och utveckla våra kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder och lagkrav
KPI & Uppföljning: Samarbeta med interna team för att fastställa och övervaka nyckeltal (KPI:er) för våra processer
Avvikelsehantering: Identifiera, analysera och åtgärda avvikelser i processer eller produkter, både internt och hos våra leverantörer
Dokumentation: Skapa och uppdatera arbetsinstruktioner för att säkerställa tydlighet och konsekvens i kvalitetsarbetet tvärs över alla avdelningar
Revisioner: Leda och stödja interna, externa samt kund- och leverantörsrevisioner. Säkerställa efterlevnad av certifieringar (t.ex. ISO) och driva ständiga förbättringar inom dessa områden
Hållbarhet: Delta i utvecklingen och förbättringen av miljöledningsarbetet i linje med företagets hållbarhetsmål
Kvalitetsinitiativ: Driva eller stödja förbättringsprojekt inom hela organisationen för att höja kvaliteten på produkter, processer och system
Problemlösning: Leda problemlösningsarbete vid kvalitetsbrister kopplade till kunder, leverantörer eller interna flöden. Utbilda och coacha interna team och leverantörer för att upprätthålla en hög kvalitetsstandardKvalifikationer
Kandidatexamen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet
Tidigare erfarenhet från tillverkande industri samt minst 5 års erfarenhet som SQE/SQA
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetssäkring med ansvar för leverantörskvalitet
Erfarenhet av metodik för problemlösning (t.ex. PDCA, 5 varför/5 Whys)
Dokumenterad kompetens inom relevanta standarder, exempelvis ISO 9001, ISO 14001 eller AS9100
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du ordningsam och drivs av att lösa problem på ett metodiskt sätt. Din förmåga att kommunicera tydligt och arbeta tillsammans med andra är avgörande för att lyckas i rollen.Om företaget
