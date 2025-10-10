Studenter sökes till populärt lager i Viared!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-10-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Söker du ett extrajobb vid sidan av dina studier och är intresserad av att arbeta på lager? Har du möjlighet att jobba 2-3 vardagar i veckan på dagtid? Då kan detta jobbet vara för dig!
Just nu söker vi engagerade studenter för uppdrag inom lager hos vår kund i Borås/Viared. Arbetstiderna är förlagda på dagtid och du bör kunna jobba 2-3 vardagar i veckan under terminerna samt ha god tillgänglighet under black week.
För att trivas i rollen som konsult hos oss behöver du vara beredd på att kunna vara flexibel med arbetstider och med enkelhet anpassa dig till olika arbetsuppgifter, då behovet kan variera.
Vi söker dig som:
• Är student på minst halvfart i minst 1 år framåt.
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (om du inte är student).
• Har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan under terminerna.
• Kan jobba mycket under black week.
• Har fyllt 18 år.
• Lagervana och truckkkort är meriterande men inget krav.
Intervjuer kommer att hållas löpande de kommande veckorna.
Du blir anställd av oss på StudnetConsulting och arbetar som ambulerande konsult.
DETTA SÖKER VI
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och trivas med att jobba i såväl stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, du bör därför ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress.
Du är en teamplayer och vill sätta upp egna mål för varje arbetsdag. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning till arbetsuppgifterna och har förståelse för att din insats är en viktig del i kundens verksamhet.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Shejla Atic boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9550020