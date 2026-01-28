Strategisk upphandlare
2026-01-28
Är du intresserad av upphandling och gillar utvecklingsarbete? Då ska du söka dig till oss på Sveriges största vatten- och avfallsbolags inköpsverksamhet! Vi söker dig som har ett affärssinne och tycker om att bygga relationer internt och externt.
Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Vi är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag som varje dag tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Tillsammans arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
Som upphandlare på inköpsenheten blir du en del av ett team med tio drivna och affärsmässiga upphandlare. Du arbetar med att planera och genomföra upphandlingar, samtidigt som du bidrar till att utveckla enhetens arbetssätt och skapa ännu bättre förutsättningar för verksamheten.
Du tillhör en enhet med cirka 25 medarbetare, där du utöver upphandlare arbetar nära bland annat avtalsförvaltare, operativa inköpare, administratörer och inköpssamordnare. I rollen ingår du i kategoriteamet för drift och underhåll och genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till vattenproduktion och avloppsrening. Upphandlingar kan även förekomma inom andra kategorier, exempelvis verksamhetsgemensamma avtal.
Det finns möjligheter att utveckla rollen utifrån både egna initiativ samt efterfrågan från verksamheten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.
I rollen ingår att:
* Genomföra upphandlingar från behovsanalys och strategi till tecknat avtal
* Stötta avtalsförvaltaren och avtalsansvarig avseende uppföljning av aktuella avtal
* Stötta i hantering av avtalsavvikelser i pågående avtal
* Delta i att ta fram och implementera kategorispecifika strategier och aktiviteterKvalifikationer
För att trivas i tjänsten behöver du ha ett gott affärssinne och kunna växla mellan helhet och detaljer för att driva upphandlingsarbetet framåt. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för både dina egna uppgifter och det gemensamma resultatet, och känner dig trygg i att samordna olika intressenter.
Vidare är du strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du är bra på att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter och det gemensamma resultatet. Du kommer i ditt arbete ha många interna och externa kontaktar och därför är det viktigt med god samarbetsförmåga och att du kommunicerar både skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att lyckas i den här tjänsten ser vi att du har:
* Universitet/högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk eller juridisk inriktning eller motsvarande kunskap förvärvat på annat sätt
* Minst 3 års praktisk erfarenhet av att genomföra offentliga upphandlingar i enlighet med LOU/LUF
* Kompetens och erfarenhet av att leda och driva upphandlingar i projektform samt erfarenhet som workshopledare
* Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Erfarenhet av systemet kommers
* Erfarenhet kategoristyrning
* Erfarenhet av stora offentliga organisationer
* Kunskap om standardavtalen AB/ABT och AFF
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-22 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du upphandlingschef Jonas Löfgren via mejl: Jonas.Lofgren@svoa.se
eller telefon 08-522 131 11.
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
