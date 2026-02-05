Stödpedagog till Måldomargatans servicebostad
2026-02-05
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
På Måldomargatan bor 12 hyresgäster som befinner sig mitt i livet. Tillsammans hittar vi på aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har en mysig uteplats där gemensamma aktiviteter uppskattas. Nu söker vi en engagerad stödpedagog för att skapa meningsfullhet för våra brukare!
Som stödpedagog ansvarar du för det pedagogiska arbetet och är en kunskapsresurs i arbetslaget. Du verkar som stöd och vägledare för arbetsgruppen och fungerar även som chefsstöd. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. I stödpedagogens roll ingår även samverkan med andra nyckelpersoner från våra verksamheter och du bidrar till att stärka samarbetsformerna.
Du ansvarar för metodmöten och annan kompentensutveckling och är trygg med att leda grupper. Som stöd erbjuds du vägledning av metodutvecklare och du ingår i ett nätverk med övriga stödpedagoger inom området.
Du deltar även i direktarbete och stöttar brukarna med sociala och praktiska insatser både i och utanför bostaden. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag. Allt arbete utgår från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan.
Vi arbetar med verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman. Behovet anpassas kontinuerligt efter verksamhetens behov, vilket innebär att du behöver vara beredd på att arbeta på dag, kväll och helg.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* adekvat eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av arbete som stödpedagog
* goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
* erfarenhet av tvångsbeteende och utåtagerande beteende
* goda kunskaper inom alternativ kompletterande kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
Det är meriterande om du har B-körkort samt erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
Som stödpedagog visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
