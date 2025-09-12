Stödfamilj inom LSS sökes
2025-09-12
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Stödfamilj är en insats som kan beviljas en sökande enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Genom insatsen ska anhöriga eller andra närstående kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För personen med funktionsnedsättningen kan insatsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Stödfamiljen tar emot barnet som är beviljad insatsen i sitt hem.
Vi söker en stödfamilj till en kille i tonåren med intresse för djur, bad, natur, skog och spel. Det finns behov av stor förståelse och medkänsla då det finns psykisk ohälsa samt NPF diagnos.
Vi ser gärna att stödfamiljen har samma intresse samt inte har barn i yngre ålder och med tid för att ge den omsorg som behövs.
Omfattningen av uppdraget är 4 dygn/månad.
Stödfamiljen erhåller kompensation i form av en arvodes- samt omkostnadsersättning efter av stödfamiljen inlämnad tidsredovisning. Ersättning till stödfamiljer utgår enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. Att vara stödfamilj är ingen anställningsform utan ett uppdrag. Kvalifikationer
För att vara stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du måste vara över 18 år. Som stödfamilj är det viktigt att du är lyhörd, tydlig och konsekvent. Naturligtvis är det viktigt att du tycker om att vara tillsammans med andra människor och att du ser och kan möta den sökandes behov, eftersom du kan komma att betyda mycket för personen. Du som söker ska vilja och vara beredd på att uppdraget kan vara under en längre tid. Tycker du att det verkar intressant ser vi gärna att du söker oavsett vilka kvalifikationer du har eftersom det är personlig lämplighet som är avgörande. Skriv i din ansökan vad du kan bidra med som stödfamilj.
Utdrag från Polisens belastningsregistret ska uppvisas samt samtycke till utdrag ur socialregistret ska ges innan erbjudande om anställning ges.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Önskemål finns att stödfamiljen har kunskap om funktionsnedsättningar.
Vi kommer att ha löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "119/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Handläggare/administratör
Nina Olofsson nina.olofsson@horby.se 0415378564 Jobbnummer
