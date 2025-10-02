Stödassistent till Hindås/Rävlanda - Härryda kommun
2025-10-02
Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent bidrar du med din kunskap och erfarenhet för att ge brukarna en trygg och meningsfull tillvaro. Vi arbetar utifrån metoderna lågaffektivt bemötande, AKK samt skapar god struktur för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov, med målsättning att uppnå goda levnadsvillkor. Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv.Gruppbostad är ett alternativ för vuxna som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. På Älmhults gruppboende finns det personal dygnet runt. Deltagarna har en lägenhet med hyreskontrakt, i lägenheten finns eget kök och badrum. Gruppbostaden består av ett antal lägenheter som ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen för gemenskap och aktiviteter. Hedgården är ett psykiatriboende som är utformat för att ge stöd och vård till personer med psykisk ohälsa. Boendet består av sex lägenheter och eftersträvar att erbjuda en trygg och strukturerad miljö för klienterna.Du kommer att samplaneras mellan enheterna vilket innebär att du kommer att arbeta både på Älmhult och Hedgården.
Tjänsten är tillsvidare med heltidsmått på 37 timmar/vecka och förlagd till dag-, kväll- och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, trivs med att vara en del av ett arbetslag. För att trivas och lyckas i din roll behöver du vara relationsskapande, lyhörd men också drivande, ha en stark tilltro till människors förmåga att utvecklas. Kompetenskrav * Du har gått omvårdnadsprogrammet, är undersköterska/skötare/stödassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.* Du har erfarenhet av att jobba med, personer med psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsvariation.* Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt. Meriterande * Du har erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.* B-körkort* Goda datorkunskaper. * Du känner till ESL, Vård och stödsamordning samt MI. * Har erfarenhet av TimeCareMultiAccess och Treserva. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
Vi erbjuder dig: * En arbetsplats där en hög andel av dina kollegor är utbildade stödassistenter.* Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex. * Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister "kontroll av egna uppgifter uppvisas.
Rekrytering kommer att börja omgående. Urval och intervjuer sker löpande. I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Graciela Georgsson-Morales graciela.morales@harryda.se 031-724 84 04 Jobbnummer
9536386