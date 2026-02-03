Stödassistent till barn- och ungdomsboende i Kungsbacka
2026-02-03
Lilla Grönkulla är ett LSS boende för barn och unga och vi söker nu ny kollega.
Tillsammans med föräldrar skapar vi en trygg uppväxtmiljö för barn med omfattande stöd- och omvårdnadsbehov. Tror du detta kan vara tjänsten för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som stödassistent hos oss
Hos oss får barnen och ungdomarna stöd med omvårdnad, tillsyn, förflyttningar, aktiviteter och samvaro samt kommunikation. Barnen/ungdomarna använder medicinska, ortopediska och tekniska hjälpmedel. Vissa insatser utförs via delegering från sjuksköterska och fysioterapeut som till exempel hantering av läkemedel, näring via peg och hantering av andningshjälpmedel.
I din roll ingår att:
- Upprätta och följa genomförandeplaner och rutiner utifrån barnens behov
- Samverka med barnen och ungdomarnas nätverk såsom familj, skola, hälso- och sjukvård
- Använda AKK, alternativ och kompletterande kommunikation
- Tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och stimulerande miljö

Profil
Som person behöver vara lyhörd och känna dig trygg i att tänka nytt då vardagen styrs utifrån barnens dagsform. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete då du kommer att ha huvudansvar för ett av barnen under ditt pass. Du är relationsinriktad och har ett gott bemötande samt har förmågan att relatera till såväl boende som kollegor och anhöriga på ett lyhört och smidigt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Det är meriterande:
- om du har arbetat med barn och ungdomar tidigare
- om du har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
Läs gärna mer om oss
Lilla Grönkulla är en bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS, belägen i centrala Kungsbacka. Bostaden består av en villa som har plats för fyra barn/ungdomar där barnen har egna rum som inreds tillsammans med föräldrar. Det finns stort gemensamhetsutrymmen samt en härligt uteplats och trädgård.
Miljön på Lilla Grönkulla är anpassad utifrån barnens behov av sinnesupplevelser, sinnesrum och med närhet till skog och natur får barnen tillgång till utevistelser i en stimulerande miljö.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Madeleine Mijic, enhetschef 0300835126 Jobbnummer
9718959