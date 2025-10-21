Stödassistent månadsvikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Vill du vara med och bidra till att stärka våra boendes egna förmåga till att nå självständighet utifrån egna förutsättningar? Då är det här tjänsten för dig!
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som vill arbeta som stödassistent på en av enhetens verksamheter, servicebostaden är belägen på Norrmalm.
På Sonja Kovalevskys servicebostad bor 12 hyresgäster med diagnoserna autism och eller lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning. På Servicebostaden bor hyresgäster där insatserna företrädesvis är av serviceinriktad karaktär som t. ex. planering av inköpslistor, städning tillsammans med hyresgästen, ledsagning till aktiviteter, matlagning m.m. Verksamheten är schemalagd med tjänstgöring varannan helg och sovande jour.
Din roll som stödassistent
I rollen som vikarierande stödassistent ingår det att stödja hyresgästen i alla delar i vardagens dagliga liv på det sätt som den enskilde behöver. Stödet är individuellt anpassat för att ge hyresgästen ett tryggt hem och möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Aktiviteter utanför boendet är en del av arbetet då stödassistenten följer med boende på olika fritidsaktiviteter som är nödvändiga för den boendes välbefinnande. Samarbete mellan enhetens andra verksamheter förekommer. Det är viktigt att du inte har allergier då husdjur finns i verksamheten och att du är simkunnig då besök i stadens simhallar med hyresgäster förekommer.
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning inom vård och omsorg med inriktningen funktionsnedsättning
Vana av att dokumentera enligt Socialtjänstlagen
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet i yrket som stödassistent
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Kunskap om självskadebeteende
För att lyckas i rollen som stödassistent ser vi att du är trygg och besitter en stor personlig mognad. Du är serviceinriktad och lyhörd för våra boendes behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har bra samarbetsförmåga och en god kommunikativ sida där du gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du visar engagemang i arbetet med målgruppen samt har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Övrig information
Vår övergripande vision är delaktighet för de boende på alla plan i samhället och privat. Vi har ett inkluderande synsätt som stödjer delaktighet. Gemensamma rutiner och struktur är grunden för att behålla, säkerställa och öka kvaliteten i våra verksamheter. I arbetet ingår också dokumentation där du dokumenterar utifrån LSS lagens intentioner.
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!
