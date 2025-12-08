Stödassistent
2025-12-08
Vill du arbeta med vuxna personer inom LSS i en lantlig miljö och tycker det är viktigt att göra skillnad? Då är Ekebackas gruppbostad något för dig!
Vi söker dig som har ett stort intresse för tydliggörande pedagogik, struktur och som gillar utmaningar.
Din roll
I din roll ingår det att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalitet. Samverka med föräldrar, anhöriga och gode män/förvaltare samt övriga aktörer både internt och externt. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshantering. Du planerar ditt arbete tillsammans med den person du stöttar och förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag. Då det kan förekomma utåtagerande beteende hos brukaren är det bra om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och kartläggning av utmanande beteende.
Dina arbetsuppgifter består i att ge brukarna individuellt stöd i den dagliga livsföringen genom att arbeta tydliggörande, ge brukarna en förutsägbarhet och skapa struktur i brukarnas vardag. Stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål. Detta så att de kan vara så självständiga som möjligt.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker en medarbetare som har tidigare erfarenhet av arbete med utmanande beteende. Du bör har examen i Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning stöd och service inom funktionshinderområdet (socialt arbete) eller annan utbildning respektive arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Meriterande med erfarenhet av socialpsykiatri och många års erfarenhet inom funktionsvariationsområdet.
Det är ett krav att du kan arbeta metodiskt efter upprättade rutiner samt att du har ett professionellt bemötande och kan arbeta lågaffektivt och med kartläggning av utmanande beteende.
Du är trygg i att kunna ta hjälp av alternativa kommunikationsmetoder, som bildstöd och sociala berättelser, och har ett stort intresse för att lära nytt.
Vi förväntar oss en god samarbetsförmåga med kollegor, men även med andra professioner kring brukaren samt tycka det är inspirerande att arbeta med personer med en funktionsvariation.
Vi söker dig som vill bidra till att ge andra människor meningsfulla liv och stötta dem i deras vardag. Du har förmåga att ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar och ser möjligheter istället för hinder. Som person är du lugn, trygg, van vid att ta ansvar och har ett genuint intresse för den målgrupp du ska jobba med.
Det är av stor vikt att kunna uttrycka sig väl i svenska språket både muntligt och skriftligt och vi ser gärna att du är van vid att dokumentera.
Vi förväntar oss även att du kan vara flexibel, ansvarstagande, självgående och att du sätter brukarens behov först. Du är stresstålig och behåller ditt lugn oavsett omständigheter.
Du har god datorvana. Kunskap i Lifecare eller liknande system är meriterande.
B-körkort krävs för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Ekebacka är en gruppbostad för vuxna personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten är belägen på en lantgård utanför Vara. Daglig verksamhet bedrivs på gården under dagtid i form av djurskötsel, vedhantering, skogsjobb, trädgårdsarbete m.m. Det arbetar 20 personal i verksamheten.
Arbetstiden varierar mellan dagtid, helg- och kvällstjänstgöring, journätter samt vaken natt.
Övrig information till sökande:
Du behöver kunna visa upp pass/giltigt ID kort samt ha tillgång till mobilt Bank ID. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av mobilt Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Du ska kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Urval och intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
