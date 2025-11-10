Stödassistent
2025-11-10
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Vill du arbeta i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Vi söker nu en stödassistent till en av våra servicebostäder där du genom ett pedagogiskt arbetssätt ska stödja och utveckla personer med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet innehåller bland annat stöd och motivation och struktur i vardagssysslor, hjälp och stöd med personlig omsorg, fritidsaktiviteter och sociala kontakter.
Som stödassistent kommer du att arbeta med fokus på att stärka individens självständighet och delaktighet i samhället. Servicebostadens utformning utgör en god grund för att skapa trygghet i ett led att målmedvetet arbeta med färdighetsträning för att stärka individens förmåga. Arbetet i servicebostaden ställer krav på flexibilitet utifrån olika individers behov och förutsättningar. I arbetet kommer du att stödja personer med behov av stöd utifrån fysisk-, neuropsykiatrisk- och intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att möta individer med behov utifrån psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa och många gånger en samproblematik utöver funktionsnedsättning, tex inom missbruk och självskadebeteende. Utmanande beteende förekommer och behöver förebyggas och hanteras på ett professionellt sätt.
Arbetstiderna består av kvällar/helger/jour. Vi arbetar med årsarbetstid och har heltid som norm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning motsvarande undersköterska eller barn- och fritidsprogrammet alternativt högskoleutbildning som vi bedömer som relevant inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap. Meriterande är kunskap kring autismspektrumtillstånd, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar, alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi söker dig som är stabil, trygg och säker i din yrkesroll och har ett gediget intresse av att jobba med människor. Genom ett gott bemötande, nyfikenhet och god kommunikation skapar du förtroendefulla relationer och samarbeten. Du behöver ha ett socialt och flexibelt arbetssätt och ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du kommer att ingå i ett väl sammansvetsat och stabilt arbetslag med många års erfarenhet och samlad kompetens.
Du behöver ha goda färdigheter inom det svenska språket för att kommunicera och dokumentera. Då resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Bohlin 010-352 22 18 Jobbnummer
9595806