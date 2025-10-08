Ställföreträdare till förvaltarenheten
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Vi söker en ställföreträdare till nyetablerad förvaltarenhet på serviceförvaltningen, Värnamo kommun.
Förvaltarenhetens team ska bestå av en teamledare och en ställföreträdare med uppdrag att arbeta som professionell god man/förvaltare. Till teamet finns förvaltningschef knuten som stöd och med det övergripande ansvaret.
Förvaltarenhetens verksamhet styrs huvudsakligen utifrån föräldrabalkens bestämmelser. Vi arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden som ansvarar för att utreda om god man/förvaltare till personer med svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd.
Uppdraget som ställföreträdare är ett personligt förordnande. Som anställd ställföreträdare har du en gemensam arbetsplats med kollegor och chef. Vår strävan är att vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats där vi tillsammans skapar rutiner, arbetssätt utifrån mål, roller och ansvar. I stor omfattning arbetar du självständigt med dina uppdrag. Det finns möjlighet att ta stöd av kollegor i dina personliga ärenden.
Vi söker dig som har en gedigen fackkunskap, lång erfarenhet och bär på ett genuint samhällsengagemang. Förvaltarenheten träder in när mer professionellt stöd behövs i form av en god man eller förvaltare. Vi bevakar huvudmannens rätt, förvaltar egendomen samt sörjer för person i den omfattning tingsrätten har beslutat. Det innebär att bistå huvudmannen i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Huvudmannens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av gode mannens/förvaltarens utvecklingsarbeteDina arbetsuppgifter
Som ställföreträdare anställd på förvaltarenheten ska du bidra till en ökad livskvalitet för huvudmannen. Ställföreträdaren samarbetar med professionella nätverk och med personens anhöriga om möjligt. Som god man/förvaltare blir du personligen förordnad av tingsrätten.
Det dagliga arbetet består till stor del av:
- Kontakt med huvudmannen och eventuellt nätverk.
- Att företräda huvudmannen inför myndigheter och domstolar.
- Bevaka rättigheter utifrån lagstiftning.
- Ansöka om ekonomiskt bistånd/bidrag hos myndigheter.
- Att strukturera huvudmannens ekonomi.
- Se till att huvudmannens tillgångar används till dennes nytta.
- Dokumentation och ekonomisk redovisning av huvudmannens tillgångar.
Denna yrkesroll är inte av handläggande och utredande karaktär. Du ska i stället få andra att ge det stöd som huvudmannen har rätt till enligt lagstiftningen. Du ska ha ett reflekterande arbetssätt, arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, vägleda och att företräda huvudmannen i olika situationer. Alla insatser utgår ifrån huvudmannens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180hp inom till exempel beteendevetenskap, socionom, funktionshinderområdet, ekonomi, juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av godmanskap eller förvaltarskap. Vi vill att du ska ha minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen.
Även om vi arbetar i team är det nödvändigt att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du kommer att möta många människor vilket ställer krav på mångsidighet och samarbetsförmåga. Du ska som ställföreträdare vara stresstålig och flexibel. Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du ska ha en vana av att arbeta i olika miljöer och med skiftande arbetsuppgifter.
Vi ser det som meriterande om du arbetat utifrån ett återhämtningsinriktat perspektiv med lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Du har goda kunskaper om samhällsservice som sjukvård, socialtjänst/lagen om stöd och service (LSS), samt kunskap om, eller intresse för, juridik, administration och ekonomi. I arbetsuppgiften ingår löpande redovisning, årsräkning och sluträkning vilket innebär att du måste vara ekonomiskt medveten och hantera redovisning.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är lugn, stabil och har ett genuint intresse för människor. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att se vad som behöver göras.
Innan anställning som ställföreträdare vid förvaltarenheten lämplighets bedömer enheten för överförmyndarärenden dig som ska få uppdrag som god man eller förvaltare.
I ansökan bifogas cv och personligt brev.Anställningsvillkor
Serviceförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att ge våra medborgare och medarbetare en god service. Vi ansvarar för måltidsservice till skolor och äldreomsorg, IT och digitalisering, lokalvård, kontaktcenter, intern service, logistik- och tryckeri, fordonsenhet och tolkservice. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/serviceforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
