Städare/städerska
Amiva AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2025-08-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amiva AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och pålitlig städare/städerska med erfarenhet av hemstädning hos privata kunder.Publiceringsdatum2025-08-16Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet av hemstädning
Körkort är ett krav
Noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Serviceinriktad och positiv inställningDina arbetsuppgifter
Städning av privata hem enligt kundens önskemål
Planering av egna rutter mellan kunder
Hantering av städutrustning och material på ett säkert sätt
Vi erbjuder:
Fast timlön
Trevligt arbetsklimat
Flexibla arbetstider
Intresserad? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till rekrytering@amiva.se
eller ring 0738913128 för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
skicka e-post
E-post: rekrytering@amiva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare hemstädning sept 25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amiva AB
(org.nr 556903-2781)
Sprängstensgatan 2 (visa karta
)
603 79 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461496