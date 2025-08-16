Städare/städerska

Amiva AB / Städarjobb / Norrköping
2025-08-16


Visa alla städarjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Amiva AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping eller i hela Sverige

Vi söker en noggrann och pålitlig städare/städerska med erfarenhet av hemstädning hos privata kunder.

Publiceringsdatum
2025-08-16

Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet av hemstädning
Körkort är ett krav
Noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Serviceinriktad och positiv inställning

Dina arbetsuppgifter
Städning av privata hem enligt kundens önskemål
Planering av egna rutter mellan kunder
Hantering av städutrustning och material på ett säkert sätt

Vi erbjuder:
Fast timlön
Trevligt arbetsklimat
Flexibla arbetstider

Intresserad? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till rekrytering@amiva.se eller ring 0738913128 för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
skicka e-post
E-post: rekrytering@amiva.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare hemstädning sept 25".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Amiva AB (org.nr 556903-2781)
Sprängstensgatan 2 (visa karta)
603 79  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9461496

Prenumerera på jobb från Amiva AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Amiva AB: