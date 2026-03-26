Städare sökes till Malmö
Vi söker städpersonal för extrajobb till uppdrag hos kund i Malmö. Uppdraget passar dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lokaler hålls rena och välskötta.
Om uppdraget
• Städning av kontor, kök och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
• Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa att lokalerna håller en jämn och hög standard
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och strukturerat
• Trivs med självständigt arbete
• Har fokus på kvalitet och detaljer
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Malmö
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750) Arbetsplats
9820373