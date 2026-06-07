Borrvagns-operatör
F15 Anläggning AB / Maskinförarjobb / Håbo Visa alla maskinförarjobb i Håbo
2026-06-07
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-Borrvagns-operatör
Vi söker idag personal för att stärka upp vår organisation.
Arbetsuppgifterna varierar och beror delvis på vilken erfarenhet och kompetens du som sökande besitter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bergborrning
• Bergspräckning
• Bultsättning
• Maskinunderhåll
F15 arbetar med berg och anläggning. Maskinparken och utrustning består av egna borrvagnar, knämatare, grävmaskiner, lastbil etc.
F15 utför arbeten åt företag, privatpersoner, kommuner och projektutvecklare.
Erfarenhet är meriterande men inte ett krav, vi kan lära upp dig med rätt inställning och vilja.
Se gärna vår hemsida för mer info: www.f15anlaggning.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@f15group.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F15 Anläggning AB
(org.nr 559366-0896)
Strandvägen 21 (visa karta
)
746 31 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951234