Städare, snickare mm

FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB / Städarjobb / Stenungsund
2025-08-29


Söker en person som skall vara driftig, utåtriktad och självgående.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vana att köra bil med släp är meriterande.

2025-08-29

Dina arbetsuppgifter
Städ av kontor, bygg städ, trädgårdsarbete, flytt städ, hem städ inklusive Fönster puts mm.
Erfarenhet inom bygg och snickeri är ett plus då det finns jobb inom detta koncernen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: flitigalisastad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB (org.nr 559003-2693)
Törreby 120 (visa karta)
444 92  JÖRLANDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FL städ & fastighetservice i Stenungsund AB

Jobbnummer
9483738

