Städare, snickare mm
2025-08-29
Söker en person som skall vara driftig, utåtriktad och självgående.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vana att köra bil med släp är meriterande.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Städ av kontor, bygg städ, trädgårdsarbete, flytt städ, hem städ inklusive Fönster puts mm.
Erfarenhet inom bygg och snickeri är ett plus då det finns jobb inom detta koncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: flitigalisastad@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FL städ och fastighetservice i Stenungsund AB
(org.nr 559003-2693)
Törreby 120 (visa karta
)
444 92 JÖRLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FL städ & fastighetservice i Stenungsund AB Jobbnummer
9483738