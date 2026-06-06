Vår kund söker en systemutvecklare med inriktning på integrationer
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-06
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Vi söker en interimskonsult i rollen som erfaren systemutvecklare med inriktning på integrationer.
Du kommer att bidra i utveckling, förvaltning och vidareutveckling av kundens integrationslösningar samt samarbeta nära med övriga utvecklare och intressenter i verksamheten.
Uppdraget innefattar både operativ utveckling och ett aktivt deltagande i tekniska diskussioner kring lösningsdesign, arkitektur och arbetssätt inom utvecklingsområdet.
Systemutveckling
Aktivt bidra till att utveckla lösningsförslag för nya integrationer i samarbete med andra gruppmedlemmar och intressenter.
Hantera, underhålla och förvalta centrala integrationer mot interna och externa system för att säkerställa deras löpande funktionalitet och pålitlighet.
Bidra till förbättring och vidareutveckling av integrationsplattformar och tekniska lösningar för att skapa robusta, skalbara och långsiktigt hållbara integrationer.
Övergripande
Bidra med teknisk kompetens i diskussioner kring lösningsarkitektur, arbetssätt inom utvecklingsteamet samt användning av Azure i integrationslösningar.
Ansvara för omvärldsbevakning inom arbetsområdet.
Skallkrav:
C#
Azure
SQL
API-utveckling
Flytande svenska i tal och skrift
Börkrav:
Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av myndighetsarbetePubliceringsdatum2026-06-06Dina personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsvillig
Initiativrik
Övrig information:
Startdatum är flexibelt, men uppdraget kommer att påbörjas någon gång under september månad 2026.
Uppdrag på 10 månader med option på förlängning i 24 månader, längst till och med 2029-06-30.
Rollens omfattning kan variera mellan 50-100% och görs upp i samråd mellan dig och kunden.
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
171 77 SOLNA Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
9951050