Hästskötare till Lasätter Gård och Charlotta Lundblad
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2026-06-06
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Hästskötare till Lasätter Gård – Ridning, utbildning och utveckling på hög nivå
Vill du arbeta med hästar i en professionell miljö där kvalitet, hästvälfärd och långsiktig utveckling står i fokus? Nu söker Lasätter Gård utanför Nyköping en engagerad hästskötare som vill vara en viktig del av verksamheten och bidra till utbildningen av både unga och äldre hästar.
Hos oss får du arbeta nära hästarna varje dag i en verksamhet där träning, utveckling och god hästhållning är en naturlig del av vardagen. Här finns möjlighet att växa tillsammans med kunniga kollegor och samtidigt utveckla din egen ridning.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Som hästskötare på Lasätter Gård kombinerar du stalltjänst med ridning och daglig hästhantering. Du blir en viktig del av teamet kring hästarnas utbildning och välmående.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Daglig skötsel av hästar och stall
Utfodring, in- och utsläpp samt övriga stallrutiner
Ridning och motionering av hästar
Medverkan i utbildning av hästar
Förberedelser inför träning, tävling och transporter
Skötsel av utrustning och anläggning
Verksamheten präglas av allsidig ridning och vi ser gärna att du känner dig trygg inom flera discipliner inom ridsporten.
Vi söker dig som
Du är en ansvarstagande person med god hästkänsla och ett genuint intresse för hästars utveckling. Du är van att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett mindre och engagerat team.
Vi tror att du har:
God ridvana och erfarenhet av att utbilda eller vidareutbilda hästar
Förmåga att rida olika typer av hästar på ett mjukt och pedagogiskt sätt
God kunskap om hästskötsel och stallarbete
B-körkort
Det är meriterande om du har även har C-körkort samt tidigare erfarenhet av unghästar och unghästutbildning.
Därför trivs du hos oss
På Lasätter Gård får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö med hög kompetens och stora utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder:
Möjlighet att ta med egen häst
Boende på gården
Träning och lektioner för välmeriterade ryttaren och tränaren Charlotta Lundblad
Arbete med hästar från unghästnivå upp till högre utbildningsnivå
En vardag där hästarnas utveckling står i centrum
För dig som vill utvecklas som ryttare och hästmänniska är detta en möjlighet att få arbeta nära en verksamhet där utbildning, kvalitet och långsiktighet genomsyrar allt vi gör.
Placering: Nyköping Tillträde: Snarast, gärna från 1 augusti Omfattning: Heltid
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan om du tror att detta är rätt möjlighet för dig.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861142-2039909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9951054