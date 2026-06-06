Lokalvårdare sökes Flyttstädning & Kontorsstädning

Glans GBG AB / Städarjobb / Göteborg
2026-06-06


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Vi söker nu engagerade och noggranna lokalvårdare för behovsanställning inom flyttstädning och kontorsstädning.

Publiceringsdatum
2026-06-06

Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning av bostäder och lokaler
Kontorsstädning
Övriga städuppdrag vid behov

Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete

Meriterande
Tidigare erfarenhet av städning, särskilt flyttstädning eller kontorsstädning
Erfarenhet av kundkontakt och serviceyrken

Anställningsform
Behovsanställning
Arbetstider varierar och kan förläggas dagtid, eftermiddag och helger

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
För rätt person finns möjlighet att på sikt avancera till arbetsledare

Låter detta intressant? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@glansgbg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Glans GBG AB (org.nr 559580-2892), https://www.glansgbg.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9951047

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