Receptionist/ Medicinsk sekreterare till Ögonklinik vid Odenplan
Vision 2000 AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-06
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Medarbetare sökes till Zebrakliniken Ögonklinik i Stockholm vid Odenplan.
Vår receptionist ska efter mer än 12 år heltidsarbetande, flytta till Skåne. Därmed efterlyser vi en ersättare. Kliniken bedrivs i ö av en ögonläkare som har tillsvidareavtal med landstinget.
Arbetsuppgifter: Varierande arbetsuppgifter:
Du kommer att jobba både på receptionen för att ta emot patienter och att vara delaktig med en del patientarbete på kliniken.
Om du inte har någon tidigare erfarenhet inom sjukvården, kan du ändå läras upp snabbt, eftersom arbetsuppgifterna är begränsade.
Du behöver dock vara trevlig och tålmodig mot våra patienter och har viljan att lära dig nya saker.
Om du redan är undersköterska, sjuksköterska eller ögonsjuksköterska är det ännu mera fördelaktigt. Vi kommer att se helheten innan valet är gjort.
Du förväntas dock inte ha tidigare erfarenhet men det är viktigt att du har lätt för att lära dig och är anpassningsbar.
Om du redan är undersköterska, sjuksköterska eller ögonsjuksköterska och har arbetat inom sjukvården och har viss erfarenhet med journalföring, uppskattas det, men om inte, kan du ändå läras upp snabbt, eftersom arbetsuppgifterna är relativt begränsade.
Du kommer att jobba både på receptionen för att registrera patienter och ta emot betalningar, och vara delaktig med en del andra uppgifter.
För att trivas i arbetet ser vi till att du får exempelvis tid att träna och ta hand om dig och är självständig och strukturerad.
Som person är du initiativrik med ett öga för vad som behöver göras.
Du är punktlig och kommer i tid till arbetet.
Att alltid ge bästa service är en grundinställning som du har.
Du är duktig på att formulera dig i tal och skrift och talar flytande svenska.
Du tycker om att jobba med människor och ge god service.
Arbetstid: Initialt gäller det timanställning men om allt går efter planerna, övergår den till tillsvidareanställning.
Om du är pigg ̧ pålitlig, punktlig, kan arbeta självständigt och ibland ensam i en mysig, hypermodern ögonmottagning, hör gärna av dig och berätta om dig och ange när du kan starta hos oss.
Berätta gärna hur snart du kan sätta i gång med det nya jobbet hos oss, då vi behöver starta inom korttid.
Skicka gärna en tydlig bild på dig själv och skriv din ålder, och lite om din familj, och bifoga ditt CV och skriv var du bor för att underlätta valet inför den kommande intervjun. Svara på samtliga frågor innan du skickar din ansökan.
Ansökan sker via e-post till:nymedarbetare@odeneye.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: nymedarbetare@odeneye.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision 2000 AB
(org.nr 556481-6923)
Västmannagatan 45 (visa karta
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113 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Zebrakliniken Jobbnummer
9951059