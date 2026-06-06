Behandlingsrum för skönhetsverksamhet
Studio Gustafsson AB / Hälsojobb / Kumla Visa alla hälsojobb i Kumla
2026-06-06
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Behandlingsrum för skönhetsverksamhet UTHYRES (ej anställning utan egen företagare) på studio15 i Kumla.
Det finns ett unikt tillfälle för dig som vill driva din skönhets verksamhet i eget behandlingsrum.
Lokalen erbjuder:
• Ca 15 kvm – perfekt för behandlingsrum, nagelsalong, hudvård, massage eller liknande
• Eget pentry
• Tillgång till salongens gemensamma faciliteter
• WiFi
• Bokningssystem
• Eget ingångsflöde via etablerad salong
Lokalen är belägen i anslutning till en befintlig salong, vilket ger möjlighet till synergi och gemensam marknadsföring.
Vi söker en seriös hyresgäst med F-skatt och dokumenterad erfarenhet inom skönhetsvård.
Tillträde diskuteras vid ett personligt möte.
Intresserad? Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte.
📍 Kumla Torg
📞 073-637 57 92
✉️ Hanna@salongstudio15.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: hanna@salongstudio15.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsrum". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studio Gustafsson AB
(org.nr 559025-1608)
Trädgårdsgatan 15 (visa karta
)
692 30 KUMLA Arbetsplats
Gustafsson AB, Studio Kontakt
Hanna Gustafsson hanna@salongstudio15.se 0736375792 Jobbnummer
9951058