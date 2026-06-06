Lokalvårdare/Flyttarbetare
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2026-06-06
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Lokalvårdare/Flyttarbetare med B-körkort sökes – 2 tjänster
Arbetsgivare: DH Partner AB
Ort: Härnösand
Anställningsform: HeltidPubliceringsdatum2026-06-06Om företaget
DH Partner AB är ett lokalt företag i Härnösand som sedan 2015 erbjuder tjänster inom flytt, städning och hushållsnära service till privatpersoner och företag. Vi strävar efter att leverera kvalitet, trygghet och god service i varje uppdrag. Om tjänsten
Vi söker två engagerade och ansvarsfulla medarbetare för arbete inom lokalvård och flyttservice. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper våra kunder med flytt, städning och serviceinsatser.
Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Flytthjälp för privatpersoner och företag.
Lastning och lossning av flyttgods.
Flyttstädning.
Hemstädning och lokalvård.
Kontors- och trappstädning.
Kundkontakt och service på plats.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda).
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God fysisk förmåga då arbetet innehåller tunga lyft.
Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga.
Meriterande
Erfarenhet av lokalvård.
Erfarenhet av flyttarbete.
Erfarenhet av serviceyrken.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Pålitlig och punktlig.
Serviceinriktad.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Flexibel och lösningsorienterad.
Positiv och arbetsvillig.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:
E-postadress: info@dhpartner.se
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till DH Partner AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Via mail
E-post: info@dhpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DH Partner AB
(org.nr 559044-5846)
Varvsgatan 15 (visa karta
)
871 45 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951045