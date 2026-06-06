Lokalvårdare till lagerverksamhet sökes
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2026-06-06
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Lokalvårdare till lagerverksamhet sökes
Vi söker en ansvarsfull och noggrann lokalvårdare för städning i lager- och industrimiljö.Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av lagerlokaler
Rengöring av gemensamma ytor, kontor och personalutrymmen
Hantering av städutrustning och material
Enklare transporter och förflyttning av material vid behovKvalifikationer
B-körkort
Truckkort
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av lokalvård i lager- eller industrimiljö
Erfarenhet av truckkörning
Kunskaper inom golvvård och maskinstädning
Anställningsform
Timanställning
Cirka 80 timmar per månad
Arbetstid 8 timmar per dag varannan vecka
Möjlighet till extra arbetspass vid behov
Vi erbjuder
En trygg och trivsam arbetsmiljö
Självständigt arbete med eget ansvar
Möjlighet till fler arbetstimmar för rätt person
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Vi söker dig som är punktlig, flexibel och har ett öga för kvalitet. Du trivs med att hålla ordning och skapa rena och välkomnande miljöer.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@glansgbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glans GBG AB
(org.nr 559580-2892), https://www.glansgbg.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951052