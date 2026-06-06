Ekologiska Tofu Specialist

Nordic green Food AB / Kockjobb / Vallentuna
2026-06-06


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Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete i olika typer av kök, gärna med inriktning mot catering eller storkök. Du är van att arbeta både självständigt och i team, och har ett lösningsorienterat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Som person är du positiv, flexibel och trivs i en dynamisk och varierande arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av planering och produktion av större måltidsvolymer inom storkök eller cateringverksamhet. Du har ett genuint intresse för matlagning med fokus på vegetarisk och ekologisk kost, och erfarenhet av arbete med tofu är meriterande.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av tillverkning av traditionell kinesisk tofu samt utveckling av nya tofu-baserade produkter. Kunskaper i kinesiska språket ses också som en fördel.
Tjänsten kan innebära skiftarbete vid behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@yipin.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Green Food AB (org.nr 556640-9990)
Vargmötesvägen 13 (visa karta)
186 30  VALLENTUNA

Arbetsplats
Ekologiska Tofu produktion

Jobbnummer
9951041

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