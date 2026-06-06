Postdoktor specialiserad på mikro-/nannofossiler och AI
Naturhistoriska Riksmuseet / Geologjobb / Stockholm Visa alla geologjobb i Stockholm
2026-06-06
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
På Naturhistoriska riksmuseets enhet för paleobiologi (PAL) är vi drygt 15 anställda som arbetar med vetenskapliga frågor kring djur- och växtfossil, evolution och diversitet och förvaltar de samlingar som våra undersökningar baseras på och resulterar i. Vi studerar vilka arter som finns i det geologiska arkivet, hur de är släkt med varandra och hur de påverkats av förändringar i miljön under jordens historia. Det är vi som upptäcker och beskriver nya arter och ger dem deras vetenskapliga namn.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-06Arbetsuppgifter
• Postdoktoral forskning om bildigenkänning av mikrofossil med hjälp av maskininlärning.
• Huvudsakligt fokus på palynologi, med möjlighet att arbeta med andra grupper av mikrofossil.
• Sammanställning av en databas över mikrofossil.
• Förberedelse av bilder för maskininlärning.
• Förberedelse av manuskript för publicering.
• Eventuellt fältarbete med insamling av prover för nytt fossilmaterial.
• Presentera forskningsresult vid konferenser.
• Kurering av mikrofossila samlingar (20 % av arbetstiden).KvalifikationerKvalifikationer
• Doktorsexamen i geovetenskap (t.ex. paleontologi, geologi). Det är meriterande om doktorsexamen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag.
• Kunskap om tillämpningar av AI och maskininlärning inom mikropaleontologi.
• Kunskap om mikrofossil.
• Kunskap och erfarenhet av dataprogrammering, t.ex. Python och/eller R.
• Kunskap och erfarenhet av bildbehandlingsprogram, t.ex. ImageJ.
• Erfarenhet av mikroskopering.
• Erfarenhet av att skanna mikroskopglas för mikrofossil.
• God kommunikationsförmåga.
• Goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av bearbetning och publicering av material om mikrofossil.
• Erfarenhet av publicering inom bildigenkänning av mikrofossil med hjälp av AI.
• Kunskap om hur man förbereder sedimentära bergartsprover för att extrahera olika typer av mikrofossil.
• Erfarenhet av fältarbete/undersökningar av borrkärnor i samband med insamling av mikrofossilprover.
• Kunskap om samlingsvård och registrering på ett naturhistoriskt museum.
Vi söker dig som är strukturerad samt har förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. Du har mod att agera efter din egen övertygelse. Du kan samarbeta bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till att pågå i två år.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.
Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "338-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Intendent
Sam Slater Sam.Slater@nrm.se +46 8 519 542 63 Jobbnummer
9951051