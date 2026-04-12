Städare Mellerud
Lollos Service AB / Städarjobb / Mellerud
2026-04-12
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lollos Service AB i Mellerud
Lollos Städ och Lokalvård söker en noggrann och ansvarsfull städare/lokalvårdare för fasta uppdrag samt extra städjobb vid behov. Tjänsten innefattar schemalagda tider på specifika arbetsplatser samt möjlighet till fler uppdrag inom hemstäd, flyttstäd och storstädning.
Anställningsinformation:
Anställningsform: Behovsanställning
Arbetstid: Fasta tider varje vecka + extra arbete vid behov
Tillgänglighet: Vi ser gärna att du kan arbeta sommartid
Omfattning: Arbetet kan periodvis uppgå till cirka 50-70 %Publiceringsdatum2026-04-12Kvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
Erfarenhet från arbete inom städbranschen är meriterande
Noggrann, effektiv och serviceinriktadDina arbetsuppgifter
Vi söker dedikerade individer som kan ansluta till vårt team omgående. Du bör vara en noggrann och ansvarsfull person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. En stark servicekänsla och ha en förmåga att skapa goda relationer både inom teamet och med våra kunder. Punktlig närvaro är en prioritet.
Arbetet består huvudsakligen av lokalvård i Melleruds kommun med fasta arbetstider varje vecka, samt möjlighet till extra uppdrag inom flyttstädning, storstädning och hemstädning. Uppdrag kan även förekomma i närliggande regioner.
Ansökningsprocess:
Skicka in ditt CV, ett personligt brev, samt relevanta referenser till jobb@lollosalltjanst.se
______
Mer om företaget:
Lollos Städ är ett dynamiskt växande företag inom städbranschen, välkänt för sin höga kvalitet och personliga service. Genom vår jordnära inställning, skapar vi en arbetsmiljö där varje medarbetare värderas och känner sig uppskattad. Vi sätter stort värde på att bygga starka relationer, både internt i teamet och med våra kunder.
Vårt team är hjärtat av vår verksamhet, bestående av dedikerade och erfarna individer som delar en gemensam passion för service. Vi tror starkt på betydelsen av att stötta varandra och vara flexibla, vilket är centrala delar av vår arbetskultur.
Vid Lollos Städ lägger vi stor vikt vid samarbete, ömsesidig hjälp och anpassningsförmåga för att möta nya utmaningar. Genom att arbeta tillsammans i en anda av öppenhet och ärlighet, bidrar vi till en positiv och produktiv atmosfär för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@lollosalltjanst.se Arbetsgivare Lollos Service AB
(org.nr 559530-1291), https://lollosalltjanst.se/
Kurt Hellbergs Gata 4 (visa karta
)
464 33 MELLERUD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9848918