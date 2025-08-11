Städare/lokalvårdare

VeNära Städ & Service AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-11


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VeNära Städ & Service AB i Stockholm, Lidingö, Södertälje eller i hela Sverige

Vi på VeNära Städ&Service AB letar efter nya städ medarbetare för att utöka vårt team. Vi utför olika städtjänster så som hem-, stor-, flytt-, bygg-, trapp-, kontors- och hotellstädnig samt fönsterputs, golvvård och mattvätt. Här krävs det precision och ansvar, god samarbetsförmåga och initiativkraft samt förmåga att hitta lösning på problem som uppstår. Företaget är anslutet till ett fackligt organisation detta innebär att företaget är medlem i en arbetsgivareorganisation och har ingått kollektivavtal med fackförbund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb@venara.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VeNära Städ & Service AB (org.nr 559264-6201)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9453616

Prenumerera på jobb från VeNära Städ & Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VeNära Städ & Service AB: