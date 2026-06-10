Senior Redovisningskonsult med teamansvar till växande byrå
Dinara AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-10
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Vill du kombinera kvalificerad redovisning och rådgivning med möjligheten att leda och utveckla andra?
Hos Dinara får du en nyckelroll i en modern redovisningsbyrå där teknik, kundrelationer och kvalitet går hand i hand. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en senior redovisningskonsult som vill bidra med sin erfarenhet, stötta kollegor i deras utveckling och vara med och forma framtidens arbetssätt.
Du kommer att ha en central roll i verksamheten med ansvar för både kunder, kvalitet och teamutveckling. Rollen passar dig som trivs i en rådgivande position och som motiveras av att dela med dig av din kunskap, skapa goda förutsättningar för andra att lyckas och driva effektivisering genom smarta digitala lösningar och moderna arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som senior redovisningskonsult arbetar du med kvalificerad redovisning samtidigt som du har en ledande roll i teamet. Du fungerar som ett stöd för kollegor, bidrar till utveckling av processer och säkerställer hög kvalitet i leveranserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Eget kundansvar och löpande rådgivning
Löpande redovisning, moms och arbetsgivardeklarationer
Bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Kvalitetssäkring av redovisningsarbete
Onboarding av nya kunder, inklusive uppstart av samarbeten, behovsanalys, systemgenomgång och säkerställande av en smidig övergång till Dinara
Stöd och coachning till kollegor i det dagliga arbetet
Introduktion och upplärning av nya medarbetare
Rapportering, uppföljning och analys
Bidra till utveckling och effektivisering av digitala processer och arbetssätt
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från redovisningsbyrå och som känner dig trygg i hela redovisningsprocessen. Du är van att ta ansvar, fatta beslut och fungera som ett stöd för både kunder och kollegor.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete från redovisningsbyrå
Dokumenterad erfarenhet av att leda, coacha eller arbetsleda medarbetare
Mycket god erfarenhet av bokslut, årsredovisningar och deklarationer
Erfarenhet av K2, med fördel även K3
Erfarenhet av onboarding av nya kunder och uppstart av redovisningsuppdrag
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
God systemvana, gärna inom Fortnox och Excel
Intresse för digitalisering och effektivisering
Flytande svenska samt god engelska i tal och skrift
Som person är du trygg, kommunikativ och prestigelös. Du har ett naturligt ledarskap och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt. Samtidigt är du strukturerad, lösningsorienterad och mån om att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder dig
Hos Dinara blir du en viktig del av ett litet och engagerat team med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en byrå med tydliga tillväxtambitioner
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och arbetssätt
Ett modernt och digitalt arbetssätt
Flexibilitet och stort eget ansvar
Kompetenta och engagerade kollegor
Kontinuerlig kompetensutveckling
En kultur som kännetecknas av öppenhet, kvalitet och samarbete
Om Dinara
Dinara är en modern och personlig redovisningsbyrå med bas i Stockholm. Vi hjälper företag över hela Sverige med allt från löpande bokföring och enklare löneadministration till bokslut, årsredovisningar och kvalificerad rådgivning.
Vi kombinerar smart teknik med nära kundrelationer och ser oss som en långsiktig partner till våra kunder. För oss handlar redovisning om mer än siffror – det handlar om att skapa trygghet, struktur och bättre beslutsunderlag för företag som vill växa.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, inledande provanställning 6 månader
Arbetstid: Dagtid, vardagar med möjlighet till flex
Förmåner: Tjänstepension, friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år och hybridarbete
Placering: Stockholm (Mariatorget)
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@dinara.se
senast 5 juli 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
I din ansökan vill vi att du beskriver:
Din erfarenhet av att leda eller coacha medarbetare
Hur du arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av redovisningsprocesser
Hur du arbetar med att identifiera, driva och implementera effektiviseringar genom teknik, systemintegrationer, automatisering och nya arbetssätt.
Vi kan komma att använda digitala verktyg, inklusive AI-baserade hjälpmedel, som stöd i rekryteringsprocessen. Samtliga bedömningar och anställningsbeslut fattas alltid av människor.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss via e-postadressen ovan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: rekrytering@dinara.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dinara AB
(org.nr 559161-3806), https://dinara.se/karriar/senior-redovisningskonsult-med-teamansvar-till-vaxande-byra/ Arbetsplats
Dinara Jobbnummer
9957278