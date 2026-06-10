Technical Writer till UMS Skeldar!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-10
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Bli en del av SKELDAR och arbeta med världsledande obemannade helikoptersystem. Här får du en unik möjlighet att vara med från start, utföra fältstudier och skapa teknisk dokumentation i världsklass för avancerade försvarssystem. Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Hos UMS Skeldar får du vara med på en spännande resa och arbeta i ett sammansvetsat team på fyra personer som drivs av kvalitet, tekniskt intresse och stark arbetsglädje. Som Technical Writer på Skeldar ansvarar du för hela processen från research till färdig publikation. Du arbetar nära produkten och slutanvändaren för att säkerställa högsta kvalitet i deras manualer. Här får du en roll där du får vara delaktig i hela verksamheten och får se nya produkter på nära håll. Du får stor frihet att forma ditt arbete och chansen att arbeta med teknik i absolut framkant hos ett bolag med dokumentation i världsklass.
För att lyckas i rollen har du ett stort tekniskt intresse och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Som länken mellan ingenjörer och slutanvändare bryter du ner komplex information på ett pedagogiskt sätt med hjälp av text och illustrationer. Vi söker dig som är driven, noggrann och självgående, samt har en social och kommunikativ ådra som gör dig till en naturlig lagspelare.
Du erbjuds:
En varierande och utvecklande roll med stor insyn i ett bolag med teknik och dokumentation i absolut framkant.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Detta är en inledande anställning via Academic Work med vision av en överrekrytering till Skeldar.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för teknisk dokumentation där du kombinerar skribentarbete med illustrationer och omfattande research för att skapa användarvänliga manualer.
Genomföra research och efterforskning för att skapa underlag till publikationer.
Producera och uppdatera tekniska manualer och arbetsbeskrivningar.
Skapa tekniska illustrationer och ritningar från grunden vid behov.
Utföra fältstudier för att förstå produkten och dess praktiska användning.
Samla in och implementera feedback från slutanvändare för att förbättra dokumentationen.
Läsa och tolka tekniska ritningar som underlag för manualproduktion.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Ett starkt tekniskt intresse och förmåga att arbeta strukturerat.
För anställning hos UMS Skeldar krävs godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser. Vissa säkerhetsklassade roller kan även medföra krav på svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
Utbildning inom teknisk dokumentation.
Erfarenhet av tekniskt skribentarbete med XML-strukturerad text (S1000D, DITA, DocBook) i ett Content Management System.
Erfarenhet av tekniska illustrationer och sprängskisser.
Tidigare erfarenhet från teknisk industri eller försvarssektorn.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GT28G1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9957267