Kurator till Psykiatrisk specialistmottagning Nacka
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2026-06-10
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vill du göra skillnad för personer med psykos? Vi söker en kurator till vårt psykosteam på Psykiatrisk specialistmottagning Nacka!
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av ett dedikerat team som arbetar för att skapa en tryggare vardag för personer med psykos och deras anhöriga.
Under 2026 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm – en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Om Psykosteamet
Vårt uppdrag är att utreda och behandla psykossjukdom utifrån regionala vårdprogram och aktuella vårdprocesskartor. Vi erbjuder multimodal behandling med läkemedel, psykoedukation, psykologisk behandling samt arbetsterapeutiska och kurativa insatser.
Ditt arbete som kurator
Som kurator i psykosteamet så kommer du vara en del av ett multidisciplinärt team. Du kommer vara teamets konsult i psykosociala frågor och arbeta självständigt med patienter. I samtal med patienter kommer du att utreda patientens behov av stöd och insatser från vårdgrannar och myndigheter som samverkar med psykiatrin, och samordna resurser för patienten hos rätt instans.
Rollen innebär samverkan med externa parter som arbetsförmedlingen, arbetsgivare, försäkringskassan, socialtjänsten med flera.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer – du:
Har socionomexamen.
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Är kommunikativ, initiativrik och har en förmåga att samarbeta med olika yrkesgrupper.
Det är meriterande om du har legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator.
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, mån-fre 40 h/ vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet.
Du får även:
Förmåner som flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag på 5 000 kr, löneväxling med mera. Du kan läsa mer om vilka förmåner som finns på slso.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Öppenvård Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk specialistmottagning Nacka Kontakt
Per Söderholm per.soderholm@regionstockholm.se 08-12338488 Jobbnummer
9957280