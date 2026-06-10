Fönstermontör sökes omgående till Jönköping!
Bigab Group AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-06-10
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Bigab Group AB söker en fönstermontör med omgående start för anställning i Jönköping.
För att kunna hantera efterfrågan från våra kunder söker vi nu en fönstermontör i Jönköping.
Vem söker vi
Vi söker dig som har erfarenhet av fasadmontage önskvärt fönster som kan jobba med monteringar av partier i aluminium och glas.
Du är en någorlunda erfaren (+2 år) och självgående hantverkare som är noggrann med detaljer och som står för företagets ledord kvalitet, social kompetens och gedigen kunskap.
Har du dokumenterad erfarenhet från liknande arbeten är detta mycket meriterande.
I arbetsuppgifterna ingår ritningsläsning och arbetsbeskrivningar är på svenska vilket gör att du bör ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-06-10Övrig information
Anställningen är på heltid med start omgående. Arbetstiderna är varierande då arbete utförs på skolor med byte och renovering av fönster.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet, så sök omgående till oss.
Om du saknar erfarenhet av hantverk, snickeri eller byte av fönster / fasadarbete sök inte tjänsten.
Körkort B är ett krav samt svenska.
OBS! Notera att samtliga ansökningar skall gå till rekrytering@bigab.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rekrytering@bigab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönstermontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigab Group AB
(org.nr 556853-6592) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957268