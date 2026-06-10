Arbetshandledare inom arbetsinriktad daglig verksamhet, timanställning
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt / Vårdarjobb / Åstorp Visa alla vårdarjobb i Åstorp
2026-06-10
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Välkommen till Åstorp Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar!
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Vill du vara med i vår utveckling av viktiga insatser för personer som skall etablera sig på arbetsmarknaden?
Till arbetsmarknadsenheten söker vi nu en driven och kreativ praktisk handledare för timanställning, med erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser och arbetsinriktad daglig verksamhet.
Arbetsinriktad daglig verksamhet har som syfte att främja delaktighet i samhället och bidra till personlig utveckling utifrån deltagarnas egna förutsättningar. Som handledare inom verksamheten ska du själv och tillsammans med annan kollega handleda och utbilda deltagarna i de basala kompetenser som krävs för att få ett arbete. Du kommer att vägleda deltagare i deras dagliga sysselsättning på vår avdelning Resurs. Du utgår från varje individs specifika behov och förutsättningar. Utmanar och stöttar.
Dokumentation och uppföljning av kompetensutvecklingen hos deltagaren sker fortlöpande. Du skall kunna förmedla kunskaper om arbetslivet, stödja och motivera deltagarna att ta steget till en utflyttad daglig verksamhet eller arbete.
För att lyckas är det viktigt att du tycker det är roligt att arbeta praktiskt, samtidigt som du har ett genuint intresse för människor och deras utveckling. Vår arbetsmiljö ställer krav på att du är prestigelös, lösningsfokuserad, initiativrik och kan inspirera andra.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Gymnasial utbildning
Erfarenhet av att handleda personer med olika funktionsvariationer inom en praktisk verksamhet
Kunskap om arbetsmarknadens behov och en god samhällskännedom
Förmåga att skapa goda relationer
Mycket god förmåga att kommunicera i svenska i tal och skrift
Obehindrat använder digitala arbetsredskap
B-körkort
Som person vill vi att du
Är pedagogisk, tålmodig och handlingskraftig
Har god samarbetsförmåga och flexibilitet
Är problemlösare
Är duktig på att inspirera och motivera andra
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid. Arbetstiden är dagtid mellan kl.07.00-16.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20321014". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Kontakt
Enhetschef
Linnéa Engnes linnea.engnes@astorp.se Jobbnummer
9957272