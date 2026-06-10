Receptionist sökes till flexibelt extrajobb till Solna Centrum
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-06-10
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Om tjänsten Älskar du service och söker ett roligt extrajobb? Vi letar efter en flexibel stjärna till vårt team i Solna Centrum!
Som receptionist i detta lokala köpcentrum får du arbeta i en trivsam och varm miljö där kundservice ligger i fokus. I denna roll ges du en möjlighet till eget ansvar, utveckling och självständigt arbete.
Som receptionist innebär det att du har övergripande ansvar för receptionen tillsammans med din kollega. Du arbetar större delen av dagen själv i receptionen så det gäller att du trivs med att ta ansvar, är initiativtagande och har skinn på näsan. Du bemöter medarbetare och besökare genom att leverera service i världsklass!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hänvisa kunder och besökare och svara på frågor
Telefon- och mailhantering
Försäljning av presentkort
Registrering av medlemmar
Diverse administrativa uppgifter så som dagsrapportering
Vem är du? Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
Anställningen Anställningsform: Behovsanställning
Sysselsättningsgrad: Vid behov, du kan komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid
planerade ledigheter, du kan själv söka lediga pass samt lägga in din tillgänglighet i vår schemaläggningsapp. Det finns även möjlighet till fast schema under helger. Även stort behov av beredskap
Start: Omgående
Arbetstider: Varierande, du kan jobba både vardagar, kvällar och helger. Tiderna på vardagar är 08.45-16.00 alternativt 13.00-19.0 . Under helgerna är arbetstiderna ca 09.00-18.00
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885628-2046072". Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
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114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9957266