Kock - Fågelmara Skola

Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Kockjobb / Karlskrona
2026-06-10


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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-10

Arbetsuppgifter
I uppdraget som kock bär man ett ansvar över både beredning, tillagning och servering av goda, säkra och näringsrika måltider med hänsyn till miljön. Andra viktiga arbetsuppgifter som tillkommer är ansvaret över specialkost, brödbakning, delaktig i planering av matsedel och inköp, öppensinnad för tillagning av nya maträtter samt den dagliga hanteringen av både disk och städ av kök och matsal

Kvalifikationer
Kockutbildning storkök/restaurang eller erfarenhet som arbetsgivaren värderar likvärdig.

Erfarenhet av att laga mat i stora mängder

Dokumenterad erfarenhet.

Stor kunskap/passion för matlagning, matkvalitet, miljötänk samt med gästen i fokus.

Stor kunskap och förståelse om allergier och specialkost

Erfarenheter
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som kock under dom senaste 5 åren samt erfarenhet av att laga mat i större mängder.

Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.

Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.

Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Rekrytering sker löpande.
Arbetstid: Dagtid.

I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330602".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Kommun (org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta)
371 83  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen

Kontakt
Kostchef
Rickard Lindeberg
rickard.lindeberg@karlskrona.se
0455321470

Jobbnummer
9957273

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