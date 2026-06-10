Aktiv kille på 12 år söker avlösare i Saltsjöbaden.
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-06-10
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God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Aktiv kille på 12 år söker avlösare. Han tycker om att vara ute och leka i närområdet, att tävla och springa på tid tycker han är riktigt roligt.
Att prata om snabba bilar såsom Porsche och Ferrari är ett stort intresse.
Han är väldigt självständig men behöver hjälp med det sociala samspelet.
Han behöver ingen hjälp med det fysiska. Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Erfarenhet av NPF-diagnoser
Tycker om att vara utomhus
Aktiv kvinna/man 20-30 år
Vara ansvarstagande
Om tjänsten:
12 tim/månad. 2-3-timmarspass efter skolan. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9957274