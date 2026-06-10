Senior R&D Controller till konsultuppdrag i Göteborg
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2026-06-10
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Vill du ta dig an ett seniort controlleruppdrag där du får arbeta nära ledning, R&D och finance i en komplex och innovationsdriven miljö? Vi söker nu en erfaren Senior R&D Controller till ett konsultuppdrag i Göteborg med start 15 juni 2026 och pågående till 31 december 2026.
I rollen får du en synlig och affärsnära position där du bidrar till ökad finansiell transparens, tydligare beslutsunderlag och bättre styrning av en omfattande R&D-portfölj. Du kommer att stötta och utmana seniora intressenter, skapa struktur i komplex information och omsätta verksamhetens aktiviteter till tydliga finansiella insikter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden ✨
Du kommer bland annat att arbeta med finansiell styrning av R&D-portföljen, planering och prognoser, scenarioanalyser samt uppföljning av kostnader, resurser och performance mot uppsatta mål. Rollen innebär även att ta fram ledningsnära rapportering med fokus på insikter, risker, möjligheter och rekommenderade åtgärder.
Du kommer också att bidra i investerings- och business case-arbete, stärka finansiella rutiner och arbetssätt samt fungera som en trygg rådgivare och konstruktiv utmanare till chefer och beslutsfattare. Uppdraget kräver nära samarbete mellan R&D, finance och andra funktioner, och kan även innebära kontakt med externa partners kring rapportering och beslutsstöd.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, finans, industriell ekonomi eller liknande
Cirka 7+ års erfarenhet av controlling, FP&A eller business partnering i komplex miljö
Erfarenhet av att arbeta med seniora stakeholders och påverka beslut
Stark förmåga inom finansiell analys, forecasting och performance management
God förståelse för redovisningsprinciper och finansiella flöden
Avancerade kunskaper i Excel och god systemförståelse
Flytande engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av SAP, Power BI, R&D controlling, projektcontrolling eller produktutvecklingsmiljöer.
Som person är du strukturerad, pragmatisk och leveransfokuserad. Du är snabb på att förstå nya sammanhang, trygg i att driva dialoger med seniora intressenter och trivs med att skapa tydlighet även när informationen är komplex eller ofullständig.
📍 Plats: Göteborg 🏢 Distansarbete: 0% 📅 Uppdragsperiod: 15 juni 2026 – 31 december 2026 ⏰ Sista dag att ansöka är 16 juni 2026
Är du en senior controller med stark analytisk förmåga och vana att skapa verkligt beslutsstöd i komplexa miljöer? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885687-2046081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9957281