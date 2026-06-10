VD till stiftelsen Skaraborgsinstitutet
Västra Götalandsregionen / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-06-10
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Vill du arbeta för god forskning och utveckling i Skaraborg?
Stiftelsen Skaraborgsinstitutet söker VD
Skaraborgsinstitutet (SI) är en forskningsenhet inom Västra Götalandsregionen som stödjer och främjar forskning inom folkhälsa samt hälso- och sjukvård främst i Skaraborg. Sedan 1992 har vi arbetat för att stärka kvaliteten inom vården genom att erbjuda forskare möjligheter att ansöka om forskningsbidrag och få metodologisk handledning.
Vårt mål är att förbättra folkhälsan och vården i Skaraborg genom att stödja projekt som är nära knutna till den dagliga verksamheten. Vi erbjuder ekonomiskt stöd, utbildning och handledning till forskare inom både offentlig och privat sektor, och vi arrangerar seminarier och kurser inom forskningsmetodik.
Styrelsen ser nu en potential för förnyelse och utveckling av verksamheten. Tillsammans med styrelsen får du möjlighet att arbeta fram en vision för verksamheten och en tydlig strategi för framtiden och genomförandet.
Som VD har du det övergripande ansvaret för strategisk utveckling, verksamhet, ekonomi och personal. VD rapporterar till styrelsen och leder verksamhetens medarbetare och arbete mot uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Säkerställa långsiktig finansiering och hållbar ekonomi
Bidra till fördjupad och proaktiv forskningssamverkan med högskolor och universitet, Skaraborgs kommuner, Skaraborgs kommunalförbund och näringsliv
Ansvara för fördelning och styrning av projektmedel och förvalta finansiering till forskning
Vara föredragande i Institutets vetenskapliga råd
Vi söker dig som
Är en relationsskapande och kommunikativ ledare med hög integritet
Arbetar strukturerat och resultatinriktat med förmåga att skapa engagemang och delaktighet
Kan fokusera på en kombination av operativt ledarskap och strategiskt arbete med en politiskt tillsatt styrelse för att säkerställa verksamhetens mål och vision
Har en god förståelse för forskningens natur och behov samt förmåga att navigera i forskningsvärlden
Har erfarenhet av ett gott ledarskap byggt på utveckling, tillit och psykologisk trygghet
Har erfarenhet av att hantera budget, finansiering och resursallokering
God kommunikativ förmåga i tal och skrift både på svenska och engelska
Har en akademisk yrkesexamen inom, för Skaraborgsinstitutet, relevant vetenskapsområde, (t.ex. biomedicin, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, omvårdnad eller liknande områden)
Har en doktorsexamen inom relevant område (t.ex. biomedicin, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, omvårdnad eller liknande områden)
Har en akademisk nivå motsvarande lägst docentnivå
Meriterande för anställningen är:
Om du har en högre akademisk nivå (biträdande professor/professor)
Ledarskapsutbildning inom relevant område
Erfarenhet av ledarskap inom forskningsinstitut, universitet/högskola
Verksamheten och är placerad i Regionens Hus i Skövde. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Skaraborgsinstitutet med Maquire. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsult Per Synnes på 0702-99 15 30 eller per.synnes@maquire.se
. Det går bra att ringa även utanför ordinarie kontorstid. Vi ser fram emot din intresseanmälan senast 2 augusti.
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Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Västra Götalandsregionen Kontakt
Saco Abdol Vazae abdolghafour.vazae@vgregion.se Jobbnummer
9957283