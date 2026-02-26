Städare / Fönsterputsare
Tidsbrist är ett serviceföretag som funnits i Jönköping i 17 år. Vi är ett team som värdesätter och respekterar varandra. Vi vill alltid ge våra kunder högsta kvalité.
Tidsbrist arbetar gentemot privatpersoner i första hand men det kan även vara kontorsstäd samt lokalstädning.
ANSVARSFULL
SAMARBETSFÖRMÅGA
GRYM KÄNSLA FÖR SERVICE OCH KVALITÈ
FLEXIBEL
DU BÖR HA KÖRKORT B OCH KUNNA SVENSKA OCH ENGELSKA I TAL OCH SKRIFT
Denna tjänst kräver främst att man har erfarenhet av fönsterputsning. Man bör kunna vara lösningsorienterad då fönsterputs kan vara väldigt varierande beroende på objekten.
Du behöver inte ha städat i ditt yrke tidigare men ska ha lätt för att lära dig och samt vara engagerad i din arbetsuppgift. Arbetsuppgifterna är främst att arbeta med fönsterputs flyttstäd, storstäd. Dock är det primära att man ska kunna putsa fönster!
För rätt person kan tjänsten gå över till fast anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Skicka din ansökan via mail
E-post: peter@tidsbrist.se
