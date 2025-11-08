ST- Läkare Psykiatrin, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av omkring 250 medarbetare och erbjuder både öppen- och slutenvård samt psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård. Vår klinik har två allmänpsykiatriska vårdavdelningar och en avdelning för beroendevård. Inom öppenvården finns två vuxenmottagningar, en mottagning för unga vuxna (18-25 år), en beroendemottagning samt en jour- och bedömningsenhet. Mottagning 3 rymmer flera specialiserade öppenvårdsteam.
Vi söker nu två ST-läkare som vill vara del av en verksamhet med framåtanda där varje medarbetare har betydelse för helheten.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vi uppmuntrar våra ST-kollegor att vara delaktiga i klinikens utveckling och ser det som en självklarhet att alla i arbetsgruppen bidrar till och har egna ansvarsområden, även tidigt under sin yrkesbana. Kliniken erbjuder alla ST-läkare individuell studieplan och schemalagt studietid.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Jour- och beredskapstjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom psykiatri.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi värdesätter det positiva arbetsklimatet som råder på vår klinik. Därför sätter vi stor vikt vid god samarbetsförmåga både gentemot dina blivande lärarkollegor och övriga personalkategorier. Hänsyn tas till personlig lämplighet
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt inför eventuell anställning.
